Политика

Mockva.ruMockva.ruПорошенко заявил, что в послании Путина есть угроза Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что в послании главы России Владимира Путина Федеральному собранию есть угроза. Об этом он сообщил в своем Twitter. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной.
Читать в источнике
Комментировать94
с чего всё началось
"В этих условиях Украина должна объединиться — и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год", — написал Порошенко в Twitter
.
РИА Новостивчера в 10:20

Подробнее о событии

Порошенко увидел в послании Путина угрозу для Украины

РБКвчера в 11:18

Порошенко заявил, что послание Путина является угрозой для Украины

Московский Комсомолецвчера в 10:45

Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»

РЕН ТВвчера в 09:12

Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина

Известиявчера в 10:09

Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

РИА Новостивчера в 10:20

Порошенко напугало послание Путина Федеральному собранию

Взгляд.рувчера в 07:33

Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Lenta.ruвчера в 06:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Общество

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
REGNUM вчера в 18:00
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru 15 января в 06:25
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество

Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака

Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Волгоградская правда 14 января в 23:12
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
ТАСС вчера в 21:33
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:15
Происшествия

Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках

Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
РБК вчера в 08:30
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:55
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru вчера в 18:39
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Политика

Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Коммерсантъ вчера в 14:10
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК 15 января в 04:19
Футбол

Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

Чемпионат вчера в 18:34
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Политика

Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия

Контрабанду леса на 50 миллионов рублей пресекли в Иркутской области

В Иркутской области пресечена попытка незаконного вывоза за границу 35 тысяч кубометров древесины.
Иркутск Сегодня вчера в 22:42
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Хоккей

Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений

Главный тренер Салавата Юлаева Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях уступила Автомобилисту (2:4).
Советский спорт вчера в 12:21
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия вчера в 22:27
Общество

Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
Pravda.Ru вчера в 01:42
Экономика

Новосибирские депутаты шокированы отчетом Контрольно-счетной палаты

Депутатов шокировал отчет Контрольно-счетной палаты о деятельности государственного унитарного предприятия «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства».
Московский Комсомолец вчера в 16:01
Здоровье

Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8

В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.
Эхо Москвы в Челябинске 15 января в 00:20
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru вчера в 14:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Политика

Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности.
Общественная служба новостей вчера в 08:16
Технологии

Microsoft перестала поддерживать Windows 7

По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Astera 13 января в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
Послание президента России Федеральному собранию — 2019Больше новостей по теме
Главное