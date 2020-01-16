Политика
Mockva.ruПорошенко заявил, что в послании Путина есть угроза Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что в послании главы России Владимира Путина Федеральному собранию есть угроза. Об этом он сообщил в своем Twitter. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной.
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с чего всё началось
"В этих условиях Украина должна объединиться — и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год", — написал Порошенко в Twitter.РИА Новостивчера в 10:20
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Порошенко заявил, что послание Путина является угрозой для Украины
Московский Комсомолецвчера в 10:45
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Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Общество
В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram
В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Общество
Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака
Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Происшествия
Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках
Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Политика
Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»
Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Футбол
Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Политика
Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing
Происшествия
Контрабанду леса на 50 миллионов рублей пресекли в Иркутской области
В Иркутской области пресечена попытка незаконного вывоза за границу 35 тысяч кубометров древесины.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Хоккей
Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений
Главный тренер Салавата Юлаева Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях уступила Автомобилисту (2:4).
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Общество
Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
Экономика
Новосибирские депутаты шокированы отчетом Контрольно-счетной палаты
Депутатов шокировал отчет Контрольно-счетной палаты о деятельности государственного унитарного предприятия «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства».
Здоровье
Роспотребнадзор: России угрожает вирус птичьего гриппа H5N8
В ведомстве добавили, что штаммы вируса гриппа A (H5N8) не показывали развития в сторону увеличения риска заражения человека.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Политика
Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева
Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.