с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что в послании главы России Владимира Путина Федеральному собранию есть угроза. Об этом он сообщил в своем Twitter. Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной.

Порошенко заявил, что в послании Путина есть угроза Украине

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