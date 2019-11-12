На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны. Такое мнение он высказал после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой», видеозапись с комментарием размещена на официальном YouTube-канале Порошенко 12 ноября.

Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины

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