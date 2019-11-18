Политика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогПорошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия. Речь идет о возможном лишении Порошенко депутатской неприкосновенности.
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Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»

РИА Новости07:15

Пресс-служба Порошенко увидела заказ РФ в планах снять с него неприкосновенность

Известия07:08

Порошенко заявил о «российском следе» в намерении снять с него неприкосновенность

ТАСС06:18

Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ

Lenta.ru06:48

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «российском заказе»

RT на русском07:46

Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»

РБК06:50

В уголовном преследовании Порошенко увидели «российский след»

REGNUM05:42
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Хоккей

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»

Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
РИА Новости 13:57
Футбол

Малафеев: Возвращение Акинфеева возможно в двух случаях

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил вероятность того, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вернется в национальную команду.
Нева Спорт 14:17
Авто

Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage

Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Тарантас Ньюс 01:36
Авто

Компания УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня 01:22
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия вчера в 02:48
Общество

Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
РБК 14:31
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Lenta.ru 08:04
Авто

«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva

Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Известия 11:04
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Общество

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
РИА Новости 12:54
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Гаджеты

Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader

Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
The GEEK 01:58
Киберспорт

Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
3DNews 16 ноября в 01:45
Космос

Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса

Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
SM News 07:59
Общество

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Известия 11:08
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 15 ноября в 01:53
Здоровье

Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Известия 13:10
Происшествия

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Интерфакс 12:57
Политика

Порошенко — об обвинении в захвате госвласти: Даже куры смеются

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является юридически ничтожным.
Life.ru 13:37
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Политика

В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
РИА Новости 12:55
Авто

Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Новые автомобили 08:29
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости 09:46
Футбол

Тренер сборной Сан-Марино: хотим показать качественный футбол в матче с россиянами

Футболисты сборной Сан-Марино намерены продемонстрировать хороший уровень игры в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды России.
ТАСС Спорт 12:32
Гаджеты

Дешевые смартфоны на Android назвали опасными

Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Российская газета 09:17
Происшествия

В Крыму мать убитой девочки на похоронах заставили встать на колени

На похоронах 5-летней девочки в Крыму, которую убил отчим, унизили мать погибшей, требуя встать на колени и просить прощения перед дочерью.
Главный региональный 02:25
Футбол

Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020

Украинский комментатор Виктор Вацко посмеялся над проигрышем российских футболистов в матче с Бельгией.
Телеканал 360° 05:01
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