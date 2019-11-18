Политика
Российский ДиалогПорошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте
Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия. Речь идет о возможном лишении Порошенко депутатской неприкосновенности.
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Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Фигурное катание
Российская фигуристка Медведева станцевала под Билли Айлиш
Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер в Москве после этапа Гран-при России.
Политика
В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента
Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
Экономика
Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Политика
Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
Авто
Hyundai выпустил дешевую альтернативу Solaris
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Происшествия
Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции
Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Экономика
«Норникель» радикально сократит выбросы
«Норникель» сократит выбросы вредных веществ в атмосферу в 7 раз в Мурманской области и в 20 раз в Норильском промышленном районе.
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали о главных достижениях киностудии за год
Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва рассказала о трёх главных достижениях киностудии за 2019 год.
Технологии
Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе
Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов
Политика
Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии
Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Политика
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
Мать убитой в Крыму 5-летней девочки унизили на похоронах
В Крыму во время похорон 5-летней девочки, в убийстве которой признался отчим, от ее матери потребовали встать на колени перед гробом и просить прощения у ребенка.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Внедорожник Chevrolet Niva в стиле показанного на Московском международном автосалоне в 2014 году концепта может встать на конвейер GM-АвтоВАЗ в 2020 году.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.