Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия. Речь идет о возможном лишении Порошенко депутатской неприкосновенности.

Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

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