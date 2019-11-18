Политика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогПорошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия. Речь идет о возможном лишении Порошенко депутатской неприкосновенности.
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Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»

РИА Новости07:15

Пресс-служба Порошенко увидела заказ РФ в планах снять с него неприкосновенность

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В уголовном преследовании Порошенко увидели «российский след»

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Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ

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В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «российском заказе»

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Порошенко заявил о «российском следе» в намерении снять с него неприкосновенность

ТАСС06:18

Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»

РБК06:50
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Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей

Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
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Российская фигуристка Медведева станцевала под Билли Айлиш

Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер в Москве после этапа Гран-при России.
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В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента

Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
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Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq подорожали на 11,06% - до $39,75 за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 10:30
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Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
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Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

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Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
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В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии

В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Инвест-Форсайт 07:48
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
РБК 12:26
Авто

Hyundai выпустил дешевую альтернативу Solaris

Российская газета 08:08
Политика

В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
RT на русском 13:35
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Происшествия

Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Lenta.ru 13:09
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«Норникель» радикально сократит выбросы

«Норникель» сократит выбросы вредных веществ в атмосферу в 7 раз в Мурманской области и в 20 раз в Норильском промышленном районе.
Lenta.ru 06:11
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали о главных достижениях киностудии за год

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва рассказала о трёх главных достижениях киностудии за 2019 год.
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Технологии

Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе

Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
Gazeta.SPb 15:47
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов

Аргументы и Факты 16 ноября в 03:34
Политика

Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии

Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
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США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Мать убитой в Крыму 5-летней девочки унизили на похоронах

В Крыму во время похорон 5-летней девочки, в убийстве которой признался отчим, от ее матери потребовали встать на колени перед гробом и просить прощения у ребенка.
Московский Комсомолец 01:37
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Внедорожник Chevrolet Niva в стиле показанного на Московском международном автосалоне в 2014 году концепта может встать на конвейер GM-АвтоВАЗ в 2020 году.
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В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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