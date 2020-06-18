Политика

RT на русскомRT на русскомПорошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви. Об этом Порошенко сказал возле здания Печерского суда в Киеве, где должно пройти заседание по избранию ему меры пресечения.
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Порошенко заявил, что против него возбудили новое дело за разжигание межрелигиозной вражды

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В отношении Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

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Газета.Ru08:43

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

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