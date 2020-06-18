Политика
RT на русскомПорошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви. Об этом Порошенко сказал возле здания Печерского суда в Киеве, где должно пройти заседание по избранию ему меры пресечения.
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Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба
Неизвестный гражданин открыл стрельбу в квартире жилого дома на севере Москвы на улице Приорова.
Российская газета 08:36
Общество
В четверг погода в Петербурге побила очередной температурный рекорд
В Петербурге 18 июня погода побила очередной температурный рекорд.
78.ru 10:08
Происшествия
Адвокат назвал возможную сумму компенсации от Ефремова семье Захарова
Названа примерная сумма компенсации, которую может заплатить Михаил Ефремов семье погибшего по его вине Сергея Захарова.
МонаВиста 09:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Энергетика
США приготовились ударить по нефти
Американские нефтяники приготовились нарастить добычу сланцевой нефти, что станет ударом для рынка, еще не оправившегося от пережитого весной 2020 года обвала.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Авто
В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены
Motor 15 июня в 07:31
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Общество
В Белоруссии объяснили задержание Бабарико
Государственное телевидение Белоруссии сообщает, что всего по делу «Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек, многие дают показания против экс-главы банка Бабарико как организатора преступной схемы, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 10:15
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Политика
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем.
РИА Новости 10:15
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Тимо Вернера
Metaratings 05:25
Политика
Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.
Известия 07:15
Здоровье
В Волжском после капремонта открывается поликлиника в больнице Фишера
Волгоградская правда вчера в 23:50
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Футбол
РФС извинился перед Федуном за ошибку в регламенте
РФС принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за ошибку в регламенте, приведшую к тому, что место проведения полуфинала Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» пришлось определять на исполкоме организации.
Спорт день за днем 09:31
Политика
Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram
В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.
Российская газета 09:47
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет
Московский Комсомолец 07:41
Шоу-бизнес
Тина Канделаки жестко отреагировала на оскорбления со стороны Собчак
Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями.
Газета.Ru 08:27
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Здоровье
Препарат для лечения коронавируса получила Самарская область
Отечественный препарат для лечения ковидных больных поступил в Самарскую область.
Kursk.com вчера в 03:18
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55