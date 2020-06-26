с чего всё началось

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Тризуб".

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

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