Политика
Газета.RuПорошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Тризуб".
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с чего всё началось
Как заявил Порошенко в эфире радиостанции "Тризуб", Киев может заставить Москву "уйти из Крыма", так как в условиях кризиса Россия якобы не способна содержать полуостров.РИА Новости01:50
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Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Кино
К Киану Ривз на съёмки «Матрицы 4» прилетела подруга
Актёр встретил Александру Грант в аэропорту Берлин-Шёнефельд Журналисты засняли пару около съёмочной площадки фильма "Матрица 4", работа над которым возобновилась на этой неделе в столице Германии.
Inc-news.ru 04:41
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Игры
Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки
Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Политика
Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Политика
Байден насчитал 120 миллионов жертв коронавируса в США
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден ошибочно насчитал в стране 120 миллионов жертв коронавируса.
Lenta.ru 05:19
Авто
Введение новых правил тюнинга отложили до 2021 года
Ранее сообщалось, что новые требования при регистрации изменений в конструкции автомобиля должны вступить в силу с 1 июля этого года.
Тарантас Ньюс 05:18
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Кино
«Это для вас он культовый, а для меня – нет»: Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге»
Актер Алексей Серебряков заявил, что ему не интересно общаться на тему сериала «Бандитский Петербург», который произвел эффект разорвавшейся бомбы в начале двухтысячных годов.
Телепрограмма 05:27
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
Украина попросила помощи у ЕС и НАТО в связи с наводнением
«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
REGNUM 01:23
Общество
Где выявили новые случаи коронавируса в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области составляет 4 617. Из них 2 478 пациентов выздоровели, 53 скончались.
Самара-ГИС 05:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Общество
Фонтаны и парки Петергофа откроются для посетителей 3 июля
Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф", откроются для посетителей 3 июля, сообщает ГМЗ.
РИА Новости 04:57
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Гаджеты
Из комплекта iPhone 12 может исчезнуть зарядка
Один из аналитиков компании Barclays заявил, что Apple может убрать из комплектации iPhone 12 не только наушники EarPods, но и зарядное устройство для подключения к сетям 220в.
The GEEK 03:38
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
На YouTube был опубликован первый эпизод Night City Wire, в котором студия CD Projekt RED будет делиться информацией о своей грядущей игре Cyberpunk 2077.
Газета.Ru 05:57
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Футбол
ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника
ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru вчера в 14:02
Здоровье
В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи
Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
Piter.tv 04:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Найдены биологические родители изъятых в Москве суррогатных детей
Биологических родителей обнаруженных в Москве пятерых младенцев, рожденных от суррогатных матерей, нашли.
Lenta.ru вчера в 08:02
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Армия и оружие
Индия срочно закупит российские истребители
Индия закупит российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в срочном порядке из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном.
Lenta.ru 05:38