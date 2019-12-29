«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг одного из российских регионов.

с чего всё началось

Издание отмечает, что данные по-прежнему находятся в открытом доступе. Под угрозой оказались свыше 28 тыс. человек, чьи данные, в том числе СНИЛС, ИНН, номера телефонов, информация о детях оказались доступны для широкой аудитории. Пока не известно кто несет ответственность за произошедшее.

Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

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