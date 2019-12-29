Общество

REGNUMREGNUMПортал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

Издание отмечает, что данные по-прежнему находятся в открытом доступе. Под угрозой оказались свыше 28 тыс. человек, чьи данные, в том числе СНИЛС, ИНН, номера телефонов, информация о детях оказались доступны для широкой аудитории. Пока не известно кто несет ответственность за произошедшее.
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с чего всё началось

Пользователи Госуслуг утекли в сеть

«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг одного из российских регионов.
Коммерсантъ06:20

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«Ъ»: данные около 30 тыс. пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе

ТАСС08:39

СМИ узнали об утечке данных пользователей сайта госуслуг

РБК08:10

Данные пользователей «Госуслуг» утекли в сеть

Эхо Москвы07:30

Данные пользователей госуслуг утекли в сеть

Lenta.ru07:24

Данные почти 30 тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе

Дождь06:55

СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть

РИА Новости08:07

Пользователи Госуслуг утекли в сеть

Коммерсантъ06:20
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Общество

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Общество

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Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
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