Общество
REGNUMПортал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
Издание отмечает, что данные по-прежнему находятся в открытом доступе. Под угрозой оказались свыше 28 тыс. человек, чьи данные, в том числе СНИЛС, ИНН, номера телефонов, информация о детях оказались доступны для широкой аудитории. Пока не известно кто несет ответственность за произошедшее.
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с чего всё началось
«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг одного из российских регионов.Коммерсантъ06:20
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