Общество

REGNUMREGNUMПортал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
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с чего всё началось

Пользователи госуслуг утекли в сеть

По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка. О том, что персональные данные пользователей портала госулуг оказались выложены в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
Коммерсантъ06:20

Подробнее о событии

Минкомсвязь начала проверку из-за возможной утечки данных пользователей госуслуг

Lenta.ru10:57

Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

Газета.Ru09:55

Минкомсвязь проверяет возможную утечку данных с портала госуслуг

Коммерсантъ10:21

Минкомсвязь начало проверку информации об утечке данных клиентов госуслуг

РБК10:36

Минкомсвязь начала проверку по факту возможной утечки данных с портала госуслуг

ТАСС09:45

СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть

РИА Новости08:07

Данные пользователей «Госуслуг» утекли в сеть

Эхо Москвы07:30
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
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