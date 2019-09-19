В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал «Янг Бойз». Хозяева победили со счетом 2:1. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш не вышел в этом матче на поле и остался в запасе.

Все про Спорт ру

Игры В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

Политика В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса 18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Транспорт К концу года достроят мост к «Острову мечты» В ближайший год кварталы района "ЗИЛ" ждут революционные изменения в инфраструктуре, заявил мэр Сергей Собянин во время визита в этот район.

Космос Свежего снега не хватило для объяснения яркости спутников Сатурна Астрономы пришли к выводу, что за рекордную яркость некоторых спутников Сатурна в радиодиапазоне отвечает не только слой чистого льда, но и специфические структуры под поверхностью этих тел.

Происшествия Девочка последовала кулинарному совету из интернета и погибла Девочка по имени Жеже (Zhezhe) из Китая погибла, пытаясь скопировать метод приготовления попкорна, показанный популярной китайской блогершей Мис Йе (Ms Yeah).

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда Ранее иностранец попытался запугать Россию. Он заявил, что США имеет план по преодолению системы ПВО в Калининграде.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Происшествия Опубликовано видео якутского шамана Габышева после задержания Якутский шаман Александр Габышев, которого задержала в Бурятии группа людей в масках и с оружием, обратился к публике на видео.

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.

Политика Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.