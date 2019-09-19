Футбол
Спорт-ЭкспрессПорту — Янг Бойз 2:1
Тикиньо Соарес
|8′
|9′
Николас Бюрги
|15′
Жан-Пьер Нсаме
Тикиньо Соарес
|29′
Иван Маркано
|52′
|60′
Жан-Пьер Нсаме
Гийом Оаро
Луис Диас
Ромариу Баро
|66′
|69′
Винсент Сьерро
Михел Эбишер
Мусса Марега
Уилсон Манафа
|70′
|73′
Кристиан Фасснахт
Джанлука Гаудино
Тикиньо Соарес
Фабиу Силва
|81′
Отавио
|90′
Порту
Расстановка 4‑4‑2
32
Марчесин
17
Корона
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
25
Отавио
16
Урибе
22
Перейра
8
Баро
18
Манафа
49
Фабиу Силва
26
Фон Балльмос
14
Бюрги
3
Соренсен
5
Зесигер
23
Янко
20
Эбишер
28
Лустенбергер
21
Гарсия
17
Ассале
99
Оаро
11
Гаудино
Янг Бойз
Расстановка 3‑4‑3
В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал «Янг Бойз». Хозяева победили со счетом 2:1. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш не вышел в этом матче на поле и остался в запасе.
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