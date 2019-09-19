Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПорту — Янг Бойз 2:1

Порту — Янг Бойз
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Драган»
Тикиньо Соарес
8′
9′
Николас Бюрги
15′
Жан-Пьер Нсаме
Тикиньо Соарес
29′
Иван Маркано
52′
60′
Жан-Пьер Нсаме
Гийом Оаро
Луис Диас
Ромариу Баро
66′
69′
Винсент Сьерро
Михел Эбишер
Мусса Марега
Уилсон Манафа
70′
73′
Кристиан Фасснахт
Джанлука Гаудино
Тикиньо Соарес
Фабиу Силва
81′
Отавио
90′
В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал «Янг Бойз». Хозяева победили со счетом 2:1. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш не вышел в этом матче на поле и остался в запасе.
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