В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G португальский "Порту" обыграл швейцарский "Янг Бойз" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Порту на стадионе "Драгау".

«Порту» и «Рейнджерс» одержали победу в 1-м туре Лиги Европы

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