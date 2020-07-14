Коронавирус
Матч ТВ«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно стал чемпионом Португалии
«Порту» выиграл у «Спортинга» в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Хозяева поля победили со счетом 2:0. Авторами мячей стали Перейра Данилу и Мусса Марега. После этой победы «Порту» за два тура до окончания национального первенства досрочно оформил чемпионство.
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«Порту» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примейры 15 июля 2020 года
LiveSport.ru13 июля в 18:34
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Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета 19:30
Политика
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия 14:28
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
Происшествия
В Адыгее приговорили к пожизненному сроку убийцу школьницы
Майкоп, 15 июля 2020, 20:02 — REGNUM Житель Адыгеи признан виновным в убийстве школьницы летом 2019 года.
REGNUM 13:02
Шоу-бизнес
Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой
Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт 08:48
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Экономика
Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции
Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата.
URA.Ru 18:58
Экономика
Коллекционные сумки Hermes подешевели вдвое за период пандемии
Цена на коллекционные модели сумок Hermes на аукционах упала на 50%, следует из данных консалтинговой компании Knight Frank (имеются в распоряжении редакции Business FM), которая причисляет эти сумки к инвестиционным предметам роскоши.
BFM.ru 10:09
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Общество
Мэрия Новосибирска займется благоустройством пляжа в Академгородке
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял решение о том, что благоустройством и уборкой Центрального пляжа Академгородка будут заниматься структуры горадминистрации.
Новосибирское отделение КПРФ 04:48
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
По разрешению Кабинета министров РФ в регионах возобновлена диспансеризация взрослого населения.
Evo-rus.com 10:33
Общество
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах.
Деловое.ТВ 06:45
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Игры
Физическая копия Microsoft Flight Simulator выйдет на десяти дисках
CyberSport.ru 15:15
Кино
Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой
Возможно, именно поэтому Поуп отказался от съемок четвертой части. Ранее звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.
Piter.tv вчера в 05:52
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 00:55
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru 20:51
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна 16:27
Общество
До конца июля тамбовчане смогут увидеть комету
Блокнот Тамбов 13 июля в 07:40
Политика
Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
В среду, 15 июля, стало известно о том, что Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки.
Piter.tv 07:11
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings 17:42
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU 05:35