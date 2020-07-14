«Порту» выиграл у «Спортинга» в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Хозяева поля победили со счетом 2:0. Авторами мячей стали Перейра Данилу и Мусса Марега. После этой победы «Порту» за два тура до окончания национального первенства досрочно оформил чемпионство.

«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно стал чемпионом Португалии

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