Футбол
LiveSport.ru«Порту» одолел «Янг Бойз», «Глазго Рейнджерс» победил «Фейенорд»
Тикиньо Соарес
|8′
|9′
Николас Бюрги
|15′
Жан-Пьер Нсаме
Тикиньо Соарес
|29′
Иван Маркано
|52′
|60′
Жан-Пьер Нсаме
Гийом Оаро
Луис Диас
Ромариу Баро
|66′
|69′
Винсент Сьерро
Михел Эбишер
Мусса Марега
Уилсон Манафа
|70′
|73′
Кристиан Фасснахт
Джанлука Гаудино
Тикиньо Соарес
Фабиу Силва
|81′
Отавио
|90′
Порту
Расстановка 4‑4‑2
32
Марчесин
17
Корона
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
25
Отавио
16
Урибе
22
Перейра
8
Баро
18
Манафа
49
Фабиу Силва
26
Фон Балльмос
14
Бюрги
3
Соренсен
5
Зесигер
23
Янко
20
Эбишер
28
Лустенбергер
21
Гарсия
17
Ассале
99
Оаро
11
Гаудино
Янг Бойз
Расстановка 3‑4‑3
Победу португальцам принес на 29-й минуте второй гол Тикиньо. В другом матче группы G шотландский "Глазго Рейнджерс" одержал домашнюю победу над голландским "Фейенордом" — 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил нигерийский нападающий хозяев Олувасейи Ожо.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
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