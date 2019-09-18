Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Порту» одолел «Янг Бойз», «Глазго Рейнджерс» победил «Фейенорд»

Порту — Янг Бойз
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Драган»
Тикиньо Соарес
8′
9′
Николас Бюрги
15′
Жан-Пьер Нсаме
Тикиньо Соарес
29′
Иван Маркано
52′
60′
Жан-Пьер Нсаме
Гийом Оаро
Луис Диас
Ромариу Баро
66′
69′
Винсент Сьерро
Михел Эбишер
Мусса Марега
Уилсон Манафа
70′
73′
Кристиан Фасснахт
Джанлука Гаудино
Тикиньо Соарес
Фабиу Силва
81′
Отавио
90′
Победу португальцам принес на 29-й минуте второй гол Тикиньо. В другом матче группы G шотландский "Глазго Рейнджерс" одержал домашнюю победу над голландским "Фейенордом" — 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил нигерийский нападающий хозяев Олувасейи Ожо.
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