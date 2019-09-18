Победу португальцам принес на 29-й минуте второй гол Тикиньо. В другом матче группы G шотландский "Глазго Рейнджерс" одержал домашнюю победу над голландским "Фейенордом" — 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил нигерийский нападающий хозяев Олувасейи Ожо.

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