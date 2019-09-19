Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Порту» одолел «Янг Бойз», «Глазго Рейнджерс» победил «Фейенорд»

Рейнджерс — Фейеноорд
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Cтадион «Айброкс»
Шейи Оджо
24′
Альфредо Морелос
35′
39′
Лерой Фер
41′
Ренато Тапия
55′
Ридгесиано Хапс
Филип Хеландер
57′
65′
Оркун Кекчю
Лусиано Нарсинх
Шейи Оджо
Брэндон Баркер
74′
78′
Сэм Ларссон
Николай Йоргенсен
Глен Камара
80′
Глен Камара
Джо Арибо
82′
86′
Луис Синистерра
Йенс Торнстра
Скотт Арфилд
Энди Кинг
90′
Коннор Голдсон
90′+3′
2 фото
В другом матче группы G шотландский "Глазго Рейнджерс" одержал домашнюю победу над голландским "Фейенордом" — 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил нигерийский нападающий хозяев Олувасейи Ожо. Отметим, что на 10-й минуте пенальти в ворота гостей не реализовал защитник Джеймс Тавернье.
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