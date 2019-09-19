Футбол
LiveSport.ru«Порту» одолел «Янг Бойз», «Глазго Рейнджерс» победил «Фейенорд»
Шейи Оджо
|24′
Альфредо Морелос
|35′
|39′
Лерой Фер
|41′
Ренато Тапия
|55′
Ридгесиано Хапс
Филип Хеландер
|57′
|65′
Оркун Кекчю
Лусиано Нарсинх
Шейи Оджо
Брэндон Баркер
|74′
|78′
Сэм Ларссон
Николай Йоргенсен
Глен Камара
|80′
Глен Камара
Джо Арибо
|82′
|86′
Луис Синистерра
Йенс Торнстра
Скотт Арфилд
Энди Кинг
|90′
Коннор Голдсон
|90′+3′
Рейнджерс
Расстановка 4‑3‑3
1
Макгрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
5
Хеландер
31
Баришич
17
Арибо
10
Дэвис
8
Джек
21
Баркер
20
Морелос
29
Кинг
1
Вермеер
27
Карсдорп
32
Иэ
33
Боттегин
5
Хапс
19
Фер
7
Нарсинх
20
Тапия
10
Бергейс
28
Торнстра
9
Йоргенсен
Фейеноорд
Расстановка 4‑2‑1‑3
В другом матче группы G шотландский "Глазго Рейнджерс" одержал домашнюю победу над голландским "Фейенордом" — 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил нигерийский нападающий хозяев Олувасейи Ожо. Отметим, что на 10-й минуте пенальти в ворота гостей не реализовал защитник Джеймс Тавернье.
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