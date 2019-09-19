Футбол
Спорт-Экспресс«Порту» победил «Янг Бойз», «Рейнджерс» — «Фейеноорд»
В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал «Янг Бойз». Хозяева победили со счетом 2:1. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш не вышел в этом матче на поле и остался в запасе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Порту» обыграл «Янг Бойз», «Эспаньол» и «Ференцварош» не выявили победителя
Sportbox.RUвчера в 16:59
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Кино
Скончался актер Сергей Афанасьев
Москва 24 вчера в 10:03
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Политика
Визит Мадуро в Россию готовится, заявил Песков
Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:24
Происшествия
Задержанного в Бурятии шамана Александра Габышева доставят в Якутск
Якутия.Инфо вчера в 04:39
Политика
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 04:55
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Киберспорт
В CS:GO добавили команды для тренировки раскидки гранат
Ранее фанат поделился приложением, которое помогает научиться делать различные раскидки на популярных картах в CS:GO.
CyberSport.ru 04:10
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Наука
Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака
Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
Planet Today 03:51
Происшествия
В Вашингтоне произошла стрельба
Один человек погиб, пятеро получили ранения различной степени тяжести в четверг в результате стрельбы на северо-востоке американской столицы.
ТАСС 00:31
Происшествия
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 03:27
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Политика
Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на пять лет, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии регионального парламента второго созыва.
РИА Новости 05:42
Общество
«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан
Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
Экономика
СМИ: власти Саудовской Аравии вынуждают богатые семьи страны стать инвесторами IPO Saudi Aramco
Власти Саудовской Аравии вынуждают некоторые богатые семьи страны стать инвесторами IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco, сообщает газета The Financial Times.
Вести.Финанс 03:38
Происшествия
Бывший вице-президент ФК «Анжи» Идрисов задержан
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан сотрудниками уголовного розыска в Дагестане.
Пятый канал вчера в 10:25
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира
РИА Новости 05:55
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Космос
Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью
7 регион вчера в 11:57
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» завершила заводские испытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила этап заводских испытаний и в начале октября приступит к прохождению государственных, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь "Адмиралтейских верфей" Алиса Грицкова.
РИА Новости 05:28
Авто
Geely показала кроссовер Icon с начинкой Volvo
Китайский концерн Geely опубликовал официальные фотографии серийной версии своего нового паркетника Geely Icon.
Новые автомобили 02:44
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Спорт
Девять спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Сразу девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы заявление о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Metaratings 05:47
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38