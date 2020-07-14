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Известия«Порту» в 29-й раз стал чемпионом Португалии по футболу
Футбольный клуб «Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии по футболу, став чемпионом в 29-й раз, после победы над «Спортингом» со счетом 2:0 в домашнем матче 32-го тура первенства. В команде победителей голами отметили Данилу Перейра на 64-й минуте матча и Мусса Марега (90).
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«Порту» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примейры 15 июля 2020 года
LiveSport.ru13 июля в 18:34
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В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
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Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах.
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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США.
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Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
Президент США Дональд Трамп решил сменить руководителя своей предвыборной кампании за 3,5 месяца до президентских выборов в стране.
РБК 23:29
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До какого уровня может подняться курс рубля к осени
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
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ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
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РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
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Twitter возобновил работу большинства аккаунтов
Большинство аккаунтов вновь доступны после проверки, сообщили представители службы техподдержки компании Twitter.
Российская газета 23:22
Кино
Хронометраж «Довода» от Кристофера Нолана составит 150 минут
Длительность фильма составит 150 минут, что меньше, чем в прошлых работах режиссера.
NewInform 03:56
Общество
Фургал признался, что его склоняли к уходу с должности губернатора
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Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Vprognoze.ru 08:03
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В «Единой России» предложили ряд мер по повышению доступности лекарств
Nashgorod.ru пишет, что партия выразила намерение предложить инициативы в сфере госзакупок медикаментов, что снизит стоимость контрактов и обеспечит доставку во все регионы России.
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Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
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Армия и оружие
Истерика на Украине и в США: Кем же был погибший под Горловкой «медик» из ВСУ?
В ночь с 13 на 14 июля украинская ДРГ из состава 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты (137 ОБМП 35 ОБрМП) ВСУ пыталась зайти на территорию ДНР под Зайцево, но подорвалась на своих же минах.
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Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В Бурятии за сутки 44 человека заболели коронавирусом
Из 44 новых случаев COVID-19: 9 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 1 человек связан с очагом в Кабанском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
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Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»
Советская и российская актриса Елена Проклова выступила в поддержку недавно устроившего ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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