Футбольный клуб «Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии по футболу, став чемпионом в 29-й раз, после победы над «Спортингом» со счетом 2:0 в домашнем матче 32-го тура первенства. В команде победителей голами отметили Данилу Перейра на 64-й минуте матча и Мусса Марега (90).

«Порту» в 29-й раз стал чемпионом Португалии по футболу

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