Матч отбора Евро-2020 между сборным Португалии и Литвы завершился в пользу хозяев со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.

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