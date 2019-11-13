Футбол

Советский спортСоветский спортПортугальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

Португалия — Литва
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Алгарве
Криштиану Роналду
7′
Криштиану Роналду
22′
27′
Маркус Паленис
Пицци
52′
Гонсалу Пасиенсия
56′
57′
Мантас Куклис
Дейвидас Матулявичюс
Бернарду Силва
63′
Криштиану Роналду
65′
Бернарду Силва
Брума
66′
72′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
72′
80′
Саулиус Миколиунас
80′
Федор Черных
Донатас Казлаускас
Криштиану Роналду
Диогу Жота
83′
Матч отбора Евро-2020 между сборным Португалии и Литвы завершился в пользу хозяев со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в матче отбора Евро-2020

Чемпионат16:38

Португалия - Литва: аналитики не сомневаются в победе Роналду и компании

ODDS.ru01:15

Хет-трик Роналду принес Португалии победу над Литвой, Сербия выиграла у Люксембурга

Sport24.ru16:56

Португалия разгромила Литву в отборочном матче Евро-2020, Роналду оформил хет-трик

Матч ТВ16:40

Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков за карьеру

Спорт-Экспресс17:11

Букмекеры: Роналду побьет рекорд Али Даеи по голам за сборную

Legalbetвчера в 07:03

Португалия — Литва: без шансов

Все про Спорт ру12 ноября в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

РИА Новости 18:01
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия 16:27
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
Транспорт

В Петербурге разовый проезд может подорожать на 10 рублей

В Петербурге могут на 10 рублей поднять тариф на разовый проезд на общественном транспорте. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Neva.Today 14:06
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0.
Sputnik Эстония 14:10
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс вчера в 02:39
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Общество

Терешин показал «руки базуки» после операции

Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Рамблер 04:31
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Общество

Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
News.ru 10:29
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Киберспорт

Организаторы WESG запретили игрокам из Крыма участвовать в отборочных

Ранее Epic Games запретила игрокам из Беларуси и Крыма участвовать в турнирах по Fortnite.
CyberSport.ru 05:09
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

Известия 05:42
Игры

Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order

Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
Goroday.ru 12 ноября в 11:29
Наука

В людях нашли новый неизвестный вирус

Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Lenta.ru вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Вокруг ТВ вчера в 02:42
Игры

Создатели Black Desert Online анонсировали сразу три новых MMO

Компания Pearl Abyss, наиболее известная по Black Desert Online анонсировала там сразу три новых MMO-проекта в разных стилях: средневековую MMORPG, MMO-шутер и красочную MMO в духе франшизы Pokemon - все игры уже обзавелись первыми трейлерами.
Gmbox.ru 03:55
Общество

Компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив в лице компании «Интурист» турецкой компании Anex Tour.
Urbc.Ru 08:02
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

Ранее сообщалось, что мяч футболиста «Спартака» помог сборной Чехии по футболу квалифицироваться на Евро-2020.
RT на русском 17:46
Шоу-бизнес

Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе

На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru вчера в 05:59
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 12 ноября в 09:32
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

РИА Новости 11:31
Авто

Новая Skoda Octavia стала еще больше

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем 12 ноября в 01:53
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском 16:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное