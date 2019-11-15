Сборная Португалии по футболу одержала победу над Литвой в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, проходившая на стадионе «Алгарве», завершилась победой хозяев — 6:0. Три гола в составе победителей забил капитан команды Криштиану Роналду.

Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборе на ЧЕ-2020

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