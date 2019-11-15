Футбол

РБКРБКХет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборе на ЧЕ-2020

Португалия — Литва
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Алгарве
Криштиану Роналду
7′
Криштиану Роналду
22′
27′
Маркус Паленис
Пицци
52′
Гонсалу Пасиенсия
56′
57′
Мантас Куклис
Дейвидас Матулявичюс
Бернарду Силва
63′
Криштиану Роналду
65′
Бернарду Силва
Брума
66′
72′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
72′
80′
Саулиус Миколиунас
80′
Федор Черных
Донатас Казлаускас
Криштиану Роналду
Диогу Жота
83′
Сборная Португалии по футболу одержала победу над Литвой в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, проходившая на стадионе «Алгарве», завершилась победой хозяев — 6:0. Три гола в составе победителей забил капитан команды Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в матче отбора Евро-2020

Чемпионат16:38

Португалия - Литва: аналитики не сомневаются в победе Роналду и компании

ODDS.ru01:15

Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере

Sport24.ru19:07

Фанат Роналду выбежал на поле в отборочном матче сборной Португалии к Евро-2020

Матч ТВ21:21

Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков за карьеру

Спорт-Экспресс17:11

Федор Черных вызван в сборную Литвы

Удар5602:43

Фанат Роналду выбежал на поле в отборочном матче сборной Португалии к Евро-2020

Sportbox.RU21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Автоспорт

Гасли останется напарником Квята по Toro Rosso

RT на русском 12 ноября в 06:48
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Известия 20:34
Шоу-бизнес

Пригожин заступился за Валерию и сказал Михальчик все, что думает

Пригожин заступился за свою супругу.
Городовой 08:31
Армия и оружие

Военные РФ взяли под охрану покинутый американцами аэродром в Сирии

РЕН ТВ 21:12
Политика

Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Экономика сегодня 14:56
Игры

На X019 команда Xbox анонсирует новый проект

Учитывая, что в Xbox Game Studios входят Rare, Obsidian Entertainment, Ninja Theory, inXile Entertainment, Mojang, Playground Games, 343 Industries, Compulsion Games, Double Fine, The Coalition, Turn 10, The Initiative, Undead Labs и Xbox Game Studios Publishing, трудно предсказать наверняка, кто из них представит новый проект.
3DNews вчера в 01:21
Общество

Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе

Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России 05:04
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-ЛУЧ объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости 21:05
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано официально оформил отношения со своей российской девушкой Екатериной Дорожко.
Чемпионат 20:20
Политика

Путин объяснил цели закона об оскорблении госсимволов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл нового закона о борьбе с оскорблениями символов государства заключается не в прекращении критики властей, поскольку это должно оставаться действенным инструментом по улучшению их работы.
Экономика сегодня 15:12
Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Толк вчера в 06:22
Политика

Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

РИА Новости 10:27
Авто

Соперник Renault Arkana от Volkswagen был показан на фото

Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили 12 ноября в 21:32
Происшествия

В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа

RT на русском 05:15
Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Наука

Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга

Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.
МедиаПоток 12 ноября в 10:47
Политика

Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ

Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды.
МР7.ру 05:58
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета 21:33
Политика

Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Вести.Ru вчера в 19:25
Здоровье

Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России

Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.
АМИТЕЛ 19:32
Политика

Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия собирается предложить изменения в договор с Россией о взаимной охране госграницы, который действует с 1995 года.
Национальная служба новостей 07:04
Культура

В Петербурге стартовал Международный культурный форум

DP.RU 00:00
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском 11 ноября в 18:45
Авто

Ferrari представила новое купе Roma

Компания Ferrari представила новую дорожную модель Roma — первое в истории марки переднемоторное купе с 8-цилиндровым мотором Roma.
Коммерсантъ вчера в 16:45
Футбол

СМИ: Шомуродов может перейти в ЦСКА

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов может стать игроком ЦСКА в зимнее трансферное окно.
Sportbox.RU 13:15
Авто

Названы цены Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ объявил стоимость моделей семейства Lada Vesta, оснащенных вариатором и 113-сильным двигателем Н4М.
Авторамблер 12 ноября в 02:08
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное