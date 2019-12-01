Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае. Сборная России, которая до этого уступила в полуфинале команде Италии при не слишком объективном судействе, в матче за бронзовые медали встречалась со сборной Японии.

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Политика Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.

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Происшествия Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».

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Общество Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.