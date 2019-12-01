Спорт
Российская газетаСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае. Сборная России, которая до этого уступила в полуфинале команде Италии при не слишком объективном судействе, в матче за бронзовые медали встречалась со сборной Японии.
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Футбол
Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Политика
В Кремле описали формат встречи Путина и Зеленского в Париже
Формат встречи и общения президентов России и Украины будет определен ближе к дате саммита глав "нормандской четверки" в Париже, сообщил пресс-секретарь Кремля.
Транспорт
РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы
Чаркин отметил, что РЖД в будущем рассмотрят и возможность добавить на сайте функцию бронирования гостиниц.
Технологии
Пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10
Поддержка ОС Windows 7 прекращается 14 января 2020 года, но пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Армия и оружие
Доктрина Беннета: Израиль переходит в наступление на Иран в Сирии
Как полагает обозреватель Рон Бен-Ишай, доктрина Беннета ставит целью усилить фактор сдерживания иранских сил и предотвратить "террористические нападения" с территории Сирии, о которых говорил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время своей недавней поездки в район Голанских высот.
Игры
Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5
Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Армия и оружие
The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии
В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.
Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Музыка
Данко предложил судить организаторов российских концертов Ротару
Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, предложил судить организаторов российских концертов украинской певицы Софии Ротару.
Экономика
Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Общество
В США селекционеры вывели сорт яблок, которые не гниют целый год
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Технологии
В России начали готовиться к идентификации смартфонов по IMEI
Три мобильных оператора, «Билайн», «МегаФон» и Tele2, вместе с Россвязью начали готовиться к введению в России идентификации смартфонов и планшетов по номерам абонентских устройств IMEI.
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Гаджеты
Xiaomi представил внешний аккумулятор для зимы
Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi явила миру оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Авто
Компания Chery начала продажи большого кроссовера Jetour X95
Китайский автопроизводитель объявил о начале продаж вместительного кроссовера Jetour X95.
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Футбол
Шевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе.
Хоккей