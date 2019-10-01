Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruПортугалия — Люксембург: букмекеры назвали фаворита матча

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Букмекеры считают, что у гостей практически нет шансов в предстоящей игре. Согласно котировкам букмекеров, Португалия считается безусловным фаворитом матча.
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