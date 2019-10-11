Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruПортугалия — Люксембург: букмекеры назвали фаворита матча

Украина — Литва
2 – 0
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
11 октября состоится отборочный матч к Евро-2020 Португалия — Люксембург, который пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 21:45. Букмекеры считают, что у гостей практически нет шансов в предстоящей игре.
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