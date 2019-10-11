Футбол
Bookmaker-ratings.ruПортугалия — Люксембург: букмекеры назвали фаворита матча
Руслан Малиновский
|29′
|54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
|56′
|57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
|58′
Марлос
Евгений Коноплянка
|59′
|62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
|64′
|73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
|73′
|77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
Украина
Расстановка 4‑3‑3
12
Пятов
19
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
2
Соболь
17
Зинченко
5
Сидорчук
8
Малиновский
2 ×
15
Цыганков
18
Мораес
10
Коноплянка
12
Черниаускас
13
Миколиунас
2
Климависиус
4
Гирдвайнис
20
Шимкус
21
Воробьевас
7
Жулпа
18
Вербицкас
11
Новиковас
9
Матулевичус
14
Ласицкас
Литва
Расстановка 4‑3‑3
11 октября состоится отборочный матч к Евро-2020 Португалия — Люксембург, который пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 21:45. Букмекеры считают, что у гостей практически нет шансов в предстоящей игре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Украина - Литва ~ прогноз на отборочный матч Евро 2020: очередной успех хозяев?
Sport-placeвчера в 06:20
Украина — Литва. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 октября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 02:45
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
Говорит Москва вчера в 03:24
Политика
Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Российская газета 06:18
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.
Газета.Ru 16:37
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет 05:50
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости вчера в 07:25
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска новой модели Lada Van
Представители АвтоВАЗа впервые официально прокомментировали информацию о возможном запуске новой модели с условным названием Lada Van.
Wroom.ru вчера в 16:16
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Политика
Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Норвегия отказалась размещать на своей территории натовскую ПРО
Власти Норвегии отказались размещать на своей территории элементы системы противоракетной обороны НАТО.
Труд 14:59
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.
ProstoProSport 16:34
Политика
Зеленский считает звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
Мой Брянск 01:14
Фигурное катание
Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
RT на русском 16:15
Авто
Daihatsu презентует четыре мультяшных концепта на автосалоне в Токио
Японская компания анонсировала несколько новинок, которые будут представлены на Токийском автосалоне.
Тарантас Ньюс 09 октября в 13:47
Армия и оружие
В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу.
Аргументы недели 08:38
Здоровье
Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие
Как рассказал лауреат Нобелевской премии британский ученый-медик Питер Рэтклифф, информация о чувашской полицитемии были важны для изучения механизма регуляции уровня кислорода в клетках.
Правда ПФО 09:07
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:21
Армия и оружие
ВВС Турции по ошибке нанесли удар по базе спецназа США в Сирии
Военно-воздушные силы Турции ошиблись и нанесли удар по полевой базе спецназа Соединенных Штатов в Сирии.
Народные новости 16:47
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Политика
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
ТАСС 14:16
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова официально стали мужем и женой
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила, что находится в официальных отношениях с рэпером Тимати.
Bimru.ru 02:54
Политика
Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем
США и Китай достигли «очень существенной первой фазы» сделки в ходе торговых переговоров, заявил американский лидер Дональд Трамп.
RT на русском 15:56
Баскетбол
«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
«Химки» одержали победу над «Басконией» в регулярном сезоне Евролиги. Подмосковный клуб выиграл вторую встречу подряд.
Спорт-Экспресс 15:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Комментарии