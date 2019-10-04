Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортПортугалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
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