В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.

Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Общество Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Происшествия В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».

Политика Задержанную в Иране российскую журналистку освободят Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.

Шоу-бизнес «Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.

Политика В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Наука В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.

Хоккей РУСАДА: просили принять меры к врачу «Авангарда», а КХЛ его наградила Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала получение премии «Лучшему врачу КХЛ» Дмитрием Батушенко из «Авангарда», который в плей-офф-2019 препятствовал допинг-офицерам взять пробу у Дениса Зернова.

Политика Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".

Политика Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций По словам источников, Трамп может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля, если КНДР устранит ядерный объект в Йонбене и не будет производить высокообогащенный уран.

Авто Внедорожник LADA 4x4 обзаведется версией для медицинской службы Как отмечается, продажи машин из ограниченной серии должны начаться уже в середине октября.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.

Шоу-бизнес Дарья Клюкина в роскошном свадебном платье сразила гостей Особенное внимание стоит уделить роскошному наряду невесты. Дарья выбрала платье от дизайнера Elie Saab.

Наука Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.

Происшествия Скандальное видео с участием депутата из Тулуна появилось в сети Депутат гордумы Тулуна Сергей Романенко стал героем скандального видео, опубликованного в сети.

Гаджеты Видеокарты NVIDIA Ampere стоит ожидать на рынке до середины будущего года Ряд профильных СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что видеокарты NVIDIA на базе чипов с архитектурой Ampere выйдут в первой половине 2020 года.

Наука Филаменты помогут классифицировать темную материю Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.

Общество Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Футбол Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.