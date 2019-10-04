Лига чемпионов
Советский спортПортугалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
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Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Зенита»
Sportbox.RUвчера в 02:24
Рейтинг УЕФА: Португалия не сумела обойти Россию. Она сделает это через три недели
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Вернули праздник и увеличили отрыв от Португалии. «Зенит» победил «Бенфику» в матче ЛЧ
ТАСС02 октября в 21:54
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