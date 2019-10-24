Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuПортугалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС. По итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Россия опустилась на седьмую строчку.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ

Спорт-Экспресс17:05

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спорт16:58

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА. «Бенфика» выиграла

Чемпионат17:35

Россия уступила Португалии шестую строчку. Грустно, но бывало и хуже. Не так давно мы шли на 21-м месте в таблице коэффициентов

Матч ТВ17:23

Россия уступила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА и пока теряет одну команду в ЛЧ

Sports.ru17:58

Россия уступила Португалии шестое место в рейтинге УЕФА

Sport.ru17:59

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Известия18:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 15:00
Армия и оружие

Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Политика

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Автоспорт

Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии

Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
Политика

Уроженцы Калмыкии участвуют в форуме «Россия – Африка»

Сегодня в Сочи, в главном медиацентре Олимпийского парка, под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, председателя Африканского союза, открылось пленарное заседание экономического форума «Россия – Африка».
Московский Комсомолец Калмыкия 16:52
Армия и оружие

Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Сирии

Planet Today 02:19
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой

Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru 17:59
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Армия и оружие

Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Кино

Показан финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер «Звездных войн» — Скайуокер.
iReactor вчера в 01:13
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru 21 октября в 05:36
Общество

Правительство поддержало возвращение пива на футбольные матчи

Правительство в своем отзыве поддержало законопроект о разрешении продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей.
Rambler News Service 13:33
Футбол

«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол

Евро-футбол.ру 17:02
Происшествия

В Эссексе найден грузовик, в прицепе которого находились 39 тел

Вести.Ru 05:31
Политика

США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.
ТАСС 14:28
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU 05:04
Общество

Малышева выписана после госпитализации

Телеведущая Елена Малышева выписана из Боткинской больницы, куда она попала после скачка давления.
RT на русском 10:01
Футбол

Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

Metaratings вчера в 07:03
Политика

Показания против Трампа дал и.о. посла США на Украине

Расследование в отношении компании Burisma, где работал Хантер Байден, было условием для встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Мойка78 вчера в 22:30
Общество

Boeing хочет возобновить эксплуатацию 737 MAX в IV квартале

"Компания предполагает, что утверждение авиарегулятором возобновления эксплуатации 737 MAX начнется в четвертом квартале 2019 года, и будет постепенно увеличивать темп производства этих самолетов с 42 до 57 в месяц к концу 2020 года", - уточнила Boeing.
ТАСС 09:52
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru вчера в 13:06
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Экономика

РБК: Минфин предложил снизить долю государства в компаниях до 50%

Доля российского государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50%, считают в Минфине, об этом говорится в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор армии РФ оружие

Украинские специалисты создали эффективное оружие, которое способно противостоять армии РФ.
Актуальные Новости 20 октября в 02:06
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 03:49
Происшествия

Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище

Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное