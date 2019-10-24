Лига чемпионов
Газета.RuПортугалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС. По итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Россия опустилась на седьмую строчку.
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Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ
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Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
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Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики
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В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве
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