Лига чемпионов
Газета.RuПортугалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС. По итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Россия опустилась на седьмую строчку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ
Спорт-Экспрессвчера в 17:05
Португалия обогнала Россию в рейтинге УЕФА. Привет, две команды в Лиге чемпионов
Sports.ruвчера в 19:49
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Происшествия
Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»
Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Вести.Ru вчера в 23:51
Происшествия
Жертвами пожара на кладбище во Владивостоке стали три человека
Три человека погибли в результате пожара в двухэтажном здании на территории кладбища во Владивостоке.
REGNUM вчера в 17:04
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Гаджеты
Xiaomi представила умное одеяло с подогревом
Вслед за умной курткой компания представила технологичное смарт-одеяло с подогревом.
Srnsk вчера в 07:39
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Энергетика
Нефть растет в цене из-за снижения запасов в США
Мировые нефтяные цены выросли более чем на 2% после отчета о резком снижении запасов нефти в США, 23 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 14:39
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Происшествия
Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу
Вести.Ru вчера в 09:48
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Наука
Для обнаружения вирусов у пшеницы создали портативный секвенатор
Группа ученых из США разработала компактный прибор, который может секвенировать геномы вирусов пшеницы.
Индикатор вчера в 15:40
Политика
Зеленский рушит собственные планы на саммит в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером заявил, что Киев выполнил условия для проведения встречи в "нормандском формате" и ожидает ответных шагов со стороны партнёров.
Экономика сегодня вчера в 04:24
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 09:40
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости 22 октября в 23:37
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
ProstoProSport вчера в 03:58
Общество
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе
Российская газета вчера в 00:58
Автоспорт
Пилоты «Рено» были исключены из итогового протокола Гран-при Японии
LiveResult.Ru вчера в 21:20
Общество
Богатая семья из России ищет дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
В описании сказано, что члены семья являются фанатами сериала «Дживс и Вустер», поэтому потенциальный кандидат должен обратить внимание на персонажа Дживса, чтобы понять, каким его хотят видеть работодатели.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 12:55
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Единоборства
Отец Нурмагомедова отреагировал на приезд Макгрегора в Москву
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram отреагировал на приезд ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.
Lenta.ru 00:44