Лига чемпионов
Газета.RuПортугалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС. По итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Россия опустилась на седьмую строчку.
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Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ
Спорт-Экспрессвчера в 17:05
Португалия обогнала Россию в рейтинге УЕФА. Привет, две команды в Лиге чемпионов
Sports.ruвчера в 19:49
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Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.
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Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
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После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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В Тюменской области зафиксированы два случая заражения «гаффской болезнью», по предварительным данным, причиной заболевания послужило употребление рыбы, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
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Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.
Газета.Ru вчера в 17:18
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Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
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Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости вчера в 09:24
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
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Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
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Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
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КДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча
Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, футболист дисквалифицирован на две игры за свое удаление в матче тринадцатого тура РПЛ против «Оренбурга».
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Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
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Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
РИА Новости вчера в 12:51
Армия и оружие
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Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета вчера в 08:38
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
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Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
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«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК вчера в 05:29
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34