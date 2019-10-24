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Происшествия В Новосибирской области объявили в розыск подростка с рюкзаком Как говорится в ориентировке областного ГУ МВД, он проживает в Бердске и накануне самовольно ушел из дома на улице Полярной, 27.

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