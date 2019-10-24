Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuПортугалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС. По итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Россия опустилась на седьмую строчку.
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Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ

Спорт-Экспресс17:05

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спорт16:58

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА. «Бенфика» выиграла

Чемпионат17:35

Россия уступила Португалии шестую строчку. Грустно, но бывало и хуже. Не так давно мы шли на 21-м месте в таблице коэффициентов

Матч ТВ17:23

Португалия обогнала Россию в рейтинге УЕФА. Привет, две команды в Лиге чемпионов

Sports.ru19:49

Россия уступила Португалии шестое место в рейтинге УЕФА

Sport.ru17:59

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Известия18:35
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Общество

«Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
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Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Политика

Пушков указал на «фактор Путина» в отношениях Турции с Россией и США

«Линия Москвы была совсем иной», – заявил Пушков, отметив, что во вторник «после встречи с Путиным в Сочи» турецкий лидер сообщил «о прекращении военной операции» в Сирии.
Взгляд.ру 22:51
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Вести.Ru вчера в 01:53
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Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
РИА Новости 22:28
Экономика

Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.
РБК 05:27
Космос

В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель

В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
OAnews вчера в 05:09
Кино

Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»

Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
News.ru вчера в 03:42
Футбол

Появилось фото формы сборной России на Евро-2020

В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Metaratings 02:08
Авто

В России рынок электрокаров с пробегом вырос в 1,5 раза

По информации аналитиков, за 9 месяцев текущего года россияне приобрели почти 2,4 тыс. электромобилей с пробегом, что на 53% больше, чем годом ранее.
SpeedMe 21 октября в 05:41
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Армия и оружие

В Ираке назвали сроки вывода уходящих из Сирии американских военных

Уходящие из Сирии военнослужащие Соединенных Штатов покинут территорию Ирака в течение четырех недель.
REGNUM 06:38
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Известия 13:07
Экономика

Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
Газета.Ru 22:04
Происшествия

В Новосибирской области объявили в розыск подростка с рюкзаком

Как говорится в ориентировке областного ГУ МВД, он проживает в Бердске и накануне самовольно ушел из дома на улице Полярной, 27.
Российская газета 06:28
Авто

В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD

В ближайшее время в Россию планируется начать поставки автомобилей Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
SpeedMe вчера в 03:03
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева

8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.
Телепрограмма 13:29
Происшествия

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
Известия 16:30
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Здоровье

Колбасу с вирусом африканской чумы завезли в Челябинскую область

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«Тампа» обыграла «Питтсбург» в матче НХЛ

Газета.Ru 23:00
Политика

Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости 20:34
Политика

Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи

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Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Авто

General Motors начнет продажи электрокаров под брендом Hummer

Руководство компании намерено начнет продажи электрокаров под брендом Hummer в 2021 году.
Tvoe-avto.com 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
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