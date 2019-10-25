Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомПортугалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru04:11

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Португалия обошла Россию. Помог самый курьезный гол тура ЛЧ

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Таблица коэффициентов УЕФА. Россия уступает по показателям Португалии

Sport.ruвчера в 18:13

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спорт23 октября в 16:58
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
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Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

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Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

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Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом.
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Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
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Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Армия и оружие

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Политика

Патрушев заявил о подготовке массированных кибератак на Россию

Секретарь Совбеза России Николац Патрушев сообщил, что зарубежные спецслужбы ведут работу по выявлению слабых мест в информационной системе России.
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Экономика

Минск проведет консультации с РФ о транзите казахстанской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказал, что стороны договорились, что в ближайшее время будут проведены консультации с РФ.
The Moscow Post 04:21
Общество

В Минлесхозе Красноярского края прошли обыски ФСБ

Сотрудники регионального управления ФСБ России провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях.
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В Сети появилось фото Заворотнюк с больным подопечным

В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк, появилось фото актрисы в обнимку с тяжело больным ребёнком.
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Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»

Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение).
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Доктор наук высчитал справедливый размер пенсии для россиян

В России справедливый размер пенсии составляет 36,7 тыс. рублей, а не 14, 4 тыс. рублей, как сейчас получают граждане.
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Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
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Авто

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Предполагается, что новая Lada 4x4 будет выполнена в фирменном X-стиле, поэтому пользователи интернета с помощью фотошопа активно экспериментируют с применением X-дизайна от LADA на популярные иностранные внедорожники.
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В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку

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Пугачеву на новом фото сравнили с Кузьминым

Пугачеву на новом фото сравнили с Кузьминым 70-летняя певица опубликовала снимок, который удивил фанатов.
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Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
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Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию

По информации ученых, избыток соли в организме человека грозит старческим слабоумием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Происшествия

Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
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Дебютировали три бюджетных смартфона от Motorola

Компания Motorola явила миру сразу три новых смартфона, относящихся к бюджетному сегменту.
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Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
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Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира

Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
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Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
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В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

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Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

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