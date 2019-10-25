Лига чемпионов
RT на русскомПортугалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
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Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России. В этом сезоне ее не догнать
Спорт-Экспрессвчера в 17:20
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия вчера в 07:27
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом.
ТАСС 03:22
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Армия и оружие
Столтенберг призвал союзников НАТО наращивать военные расходы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников увеличивать затраты на оборону, чтобы альянс был «готовым к будущему».
Политика Сегодня 04:59
Политика
Патрушев заявил о подготовке массированных кибератак на Россию
Секретарь Совбеза России Николац Патрушев сообщил, что зарубежные спецслужбы ведут работу по выявлению слабых мест в информационной системе России.
Московский Комсомолец 04:49
Экономика
Минск проведет консультации с РФ о транзите казахстанской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказал, что стороны договорились, что в ближайшее время будут проведены консультации с РФ.
The Moscow Post 04:21
Общество
В Минлесхозе Красноярского края прошли обыски ФСБ
Сотрудники регионального управления ФСБ России провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях.
Росбалт 05:29
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото Заворотнюк с больным подопечным
В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк, появилось фото актрисы в обнимку с тяжело больным ребёнком.
Рамблер 05:22
Технологии
Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение).
РБК 01:30
Экономика
Доктор наук высчитал справедливый размер пенсии для россиян
В России справедливый размер пенсии составляет 36,7 тыс. рублей, а не 14, 4 тыс. рублей, как сейчас получают граждане.
ФедералПресс 02:37
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Авто
В Сети показан необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta
Предполагается, что новая Lada 4x4 будет выполнена в фирменном X-стиле, поэтому пользователи интернета с помощью фотошопа активно экспериментируют с применением X-дизайна от LADA на популярные иностранные внедорожники.
Тарантас Ньюс 00:54
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Пугачеву на новом фото сравнили с Кузьминым
Пугачеву на новом фото сравнили с Кузьминым 70-летняя певица опубликовала снимок, который удивил фанатов.
Экспресс газета 04:01
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Наука
Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию
По информации ученых, избыток соли в организме человека грозит старческим слабоумием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Гаджеты
Дебютировали три бюджетных смартфона от Motorola
Компания Motorola явила миру сразу три новых смартфона, относящихся к бюджетному сегменту.
Актуальные Новости вчера в 13:28
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг
Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:05
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Хоккей
Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Российская газета 05:14