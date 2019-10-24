Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руПортугалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место. В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.
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Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru09:51

Португалия обошла Россию. Помог самый курьезный гол тура ЛЧ

Sportbox.RU05:20

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА. «Бенфика» выиграла

Чемпионатвчера в 17:35

«Зенит» проиграл «РБ», Португалия обошла Россию, правительство не против пива на стадионах, у Месси еще два рекорда и другие новости утра

Sports.ru00:04

Таблица коэффициентов УЕФА. Увы, отступление состоялось. Португалия опередила Россию и поднялась на ключевую 6-ю рейтинговую позицию

Спорт уик-эндвчера в 19:37

«Зенит» проиграл «Лейпцигу», Тедеско получил штраф, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и другие ночные новости

Матч ТВ02:00

Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 17:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:13, Ашберн
Происшествия

По факту отравления заключенных «Матросской Тишины» возбуждено дело

Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").
ТАСС 15:34
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Футбол

Гончаренко заявил, что игроки ЦСКА зачастую излишне торопятся в атаке

RT на русском 15:57
Политика

Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента

Речь идет о слушаниях в рамках процедуры импичмента, инициированного в отношении президента США Трампа.
Красная весна вчера в 19:00
Наука

Мышей научили водить автомобиль

Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
Мойка78 вчера в 19:13
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

РИА Новости 07:37
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Политика

В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Происшествия

Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
Lenta.ru 05:57
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном

В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.
Вокруг ТВ 09:35
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество

Памятник красноармейцам-освободителям снова осквернили в Чехии

РИА Новости 14:42
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Экономика

Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике

В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.
РБК вчера в 22:51
Политика

Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Газета.Ru 15:27
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Общество

Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
Происшествия

Суд продлил арест Абызова до конца января

Ведомости 14:31
Общество

Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными

РИА Новости 10:55
Происшествия

В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку

В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Футбол

Динамо (Киев) — Копенгаген 1:1 (2-й тайм)

Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Армия и оружие

SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада

Сообщается также о столкновениях курдских «Сирийских демократических сил» с турецкими войсками вблизи Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
Гаджеты

Определены цена и дата анонса видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Течение времени безжалостно приближает нас к этому рубежу, но ресурсу VideoCardz удалось определить точную дату и рекомендованную розничную стоимость долгожданной новинки NVIDIA, опираясь на информацию, полученную из осведомлённых о планах компании источников.
3DNews 22 октября в 07:46
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