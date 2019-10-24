Лига чемпионов
Бомбардир.руПортугалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место. В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.
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Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ
Спорт-Экспрессвчера в 17:05
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