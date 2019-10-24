Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руПортугалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место. В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.
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Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru09:51

Пропустили Португалию вперед. «Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

ТАСС Спортвчера в 18:05

«Зенит» проиграл «Лейпцигу», Тедеско получил штраф, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и другие ночные новости

Матч ТВ02:00

«Зенит» проиграл «РБ», Португалия обошла Россию, правительство не против пива на стадионах, у Месси еще два рекорда и другие новости утра

Sports.ru00:04

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА. «Бенфика» выиграла

Чемпионатвчера в 17:35

Португалия обошла Россию. Помог самый курьезный гол тура ЛЧ

Sportbox.RU05:20

Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 17:05
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Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

РИА Новости 07:07
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
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Экономика

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
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В США мужчина сгорел, не сумев выбраться из автомобиля Tesla

РИА Новости 10:09
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
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Политика

Ушаков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

В ходе шестичасовых переговоров в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседовали один на один более двух часов.
Газета.Ru 14:08
Политика

Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Армия и оружие

В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160

Профиль вчера в 12:24
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Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Политика

Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР

Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
News.ru 07:58
Армия и оружие

В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
RT на русском 14:10
Футбол

Макгрегор считает Роналду лучшим спортсменом мира

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в эфире программы «Все на Матч!» назвал форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду самым выдающимся атлетом в мире.
Матч ТВ 12:30
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Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений

Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

REGNUM вчера в 18:44
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Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова «трусом»

В рамках пресс-конференции, проходившей в Москве, Макгрегор проинформировал о своем возвращении в октагон.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 00:39
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Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
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Россияне стали чаще покупать детям smart-часы

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Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью

Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
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Вышедшая замуж китайская врач-бодибилдер впечатлила Интернет

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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 21 октября в 01:00
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В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представлен в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Путин оценил саммит «Россия – Африка» как деловую и дружескую встречу

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Новый iPhone SE 2 появится в продаже весной 2020 года

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Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову

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Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
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Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
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Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
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Как работают Яндекс.Новости?
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