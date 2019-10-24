Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место. В случае, если до конца сезона-2019/20 Россия не вернет себе шестое место, представительство РПЛ в Лиге чемпионов сократится с трех клубов до двух в сезоне-2021/22.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Экономика У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».

Экономика Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.

Политика Ушаков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана В ходе шестичасовых переговоров в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседовали один на один более двух часов.

Политика Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.

Общество Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Политика Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.

Армия и оружие В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.

Футбол Макгрегор считает Роналду лучшим спортсменом мира Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в эфире программы «Все на Матч!» назвал форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду самым выдающимся атлетом в мире.

Армия и оружие Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.

Единоборства Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова «трусом» В рамках пресс-конференции, проходившей в Москве, Макгрегор проинформировал о своем возвращении в октагон.

Армия и оружие В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Космос Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Спорт В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представлен в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.