Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА. На этой неделе португальские клубы заработали 1,4 балла, а российские – 0,833 балла. На счету российских клубов 2 победы и ничья.

Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

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