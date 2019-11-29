Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения. Португалия уверенно удерживает 6-ю строчку, Россия остается 7-й. В Лиге Чемпионов только победа «Зенита» над французским «Лионом» 2:0 принесла нам заветные баллы.

Португалия отрывается от России в таблице коэффициентов УЕФА

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