Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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