Лига чемпионов
Sports.ruПортугалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
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Вернули праздник и увеличили отрыв от Португалии. «Зенит» победил «Бенфику» в матче ЛЧ
ТАСС02 октября в 21:54
Рейтинг УЕФА: Португалия не сумела обойти Россию. Она сделает это через три недели
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Зенита»
Sportbox.RUвчера в 02:24
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Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).
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