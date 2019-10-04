Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruПортугалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
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Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru04:59

Вернули праздник и увеличили отрыв от Португалии. «Зенит» победил «Бенфику» в матче ЛЧ

ТАСС02 октября в 21:54

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Sports.ruвчера в 21:35

Рейтинг УЕФА: Португалия не сумела обойти Россию. Она сделает это через три недели

Спорт-Экспрессвчера в 17:55

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 02:24

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Зенита»

Матч ТВвчера в 02:24

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Metaratings02:07
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
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При аварийной посадке Ан-12 людей раздавил груз

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США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что между США и Черногорией будет подписана сделка на 36 миллионов в оборонной сфере.
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Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).
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Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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На Кубани налетчики захватили завод и расстреляли охранников

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