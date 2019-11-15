Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы

Португалия — Литва
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Алгарве
Криштиану Роналду
7′
Криштиану Роналду
22′
27′
Маркус Паленис
Пицци
52′
Гонсалу Пасиенсия
56′
57′
Мантас Куклис
Дейвидас Матулявичюс
Бернарду Силва
63′
Криштиану Роналду
65′
Бернарду Силва
Брума
66′
72′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
72′
80′
Саулиус Миколиунас
80′
Федор Черных
Донатас Казлаускас
Криштиану Роналду
Диогу Жота
83′
Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года. Матч, прошедший в городе Фару, завершился крупной победой хозяев поля - 6:0.
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