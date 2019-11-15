Футбол
Спорт-ЭкспрессПортугалия разгромила Литву, Роналду оформил хет-трик
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Алгарве
Криштиану Роналду
|7′
Криштиану Роналду
|22′
|27′
Маркус Паленис
Пицци
|52′
Гонсалу Пасиенсия
|56′
|57′
Мантас Куклис
Дейвидас Матулявичюс
Бернарду Силва
|63′
Криштиану Роналду
|65′
Бернарду Силва
Брума
|66′
|72′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|72′
|80′
Саулиус Миколиунас
|80′
Федор Черных
Донатас Казлаускас
Криштиану Роналду
Диогу Жота
|83′
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
1
Патрисиу
15
Перейра
4
Диаш
6
Фонте
19
Мариу Руй
18
Невеш
8
Моутинью
21
Пицци
20
Жота
14
Пасиенсия
11
Брума
16
Шеткус
13
Миколиунас
3
Паленис
4
Гирдвайнис
19
Андрюшкявичус
14
Сливка
20
Шимкус
9
Матулявичюс
11
Новиковас
18
Казлаускас
6
Ласицкас
Литва
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Португалии разгромила команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 — 6:0. В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду, еще по разу отличились Пиззи, Бернарду Силва и Гонсало Пасьенсия.
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Фанат Роналду выбежал на поле в отборочном матче сборной Португалии к Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 21:21
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:56, Вашингтон
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