Сборная Португалии разгромила команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 — 6:0. В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду, еще по разу отличились Пиззи, Бернарду Силва и Гонсало Пасьенсия.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

Общество Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.

Транспорт В Питере подорожает проезд в общественном транспорте Проезд в петербургских трамваях-троллейбусах подорожает в 2020 году до 50 рублей, в метро до 55 руб. В Смольном пытаются "пропетлять" между необходимостью выделять субсидию на коммунальный транспорт в 5 миллиардов, и возмущением жителей города.

Общество Татарстанцы поддержали толстого кота Виктора Авиакомпания лишила Михаила Галина бонусных миль, после махинаций со слишком толстым котом. Котовладелец возвращался во Владивосток из Риги.

Гаджеты Представили смартфон Motorola Razr с гибким экраном Motorola Razr с гибким экраном имеет 6,2-дюймовый основной экран, с вырезом вверху для 5Мп камеры и датчиков.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Гаджеты Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android Авторитетный информатор под ником RODENT950 дополнил слова вице-президента Huawei, заявив, что Harmony OS для смартфонов в лучшем случае будет готова к концу лета, и скорее всего первым аппаратом на молодой операционной системе Harmony OS станет Huawei Mate 40.

Происшествия Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом Во Владивостоке произошло столкновение микрогрузовика и электропоезда, следовавшего по маршруту «Владивосток - Кневичи», сообщает 15 ноября Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

Происшествия Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два самолета В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.