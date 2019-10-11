Сборная Португалии по футболу нанесла поражение с разгромным счётом команде Люксембурга в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Игра прошла на поле стадиона «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Сборная Португалии разгромила Люксембург в отборе ЧЕ с голом Рональдо

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