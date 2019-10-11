Футбол
Soccer.ruПортугалия разгромила Люксембург, Роналду забил гол
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Жозе Алваладе»
|9′
Леандро Баррейро
Бернарду Силва
|16′
|46′
Флориан Бонерт
Данел Синани
|59′
Давид Тюрпель
Даниэль Да Мота
Криштиану Роналду
|65′
|72′
Жерсон Родригеш
Бернарду Силва
Гонсалу Гедеш
|77′
Жоау Феликс
Жоау Мариу
|88′
|88′
Венсан Тилль
Стефано Бенси
Гонсалу Гедеш
|89′
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
1
Патрисиу
2
Семеду
4
Диаш
3
Пепе
5
Геррейру
8
Моутинью
13
Перейра
16
Фернандеш
7
Роналду
10
Мариу
17
Гедеш
1
Морис
14
Синани
7
Жерсон
2
Шано
13
Карлсон
18
Янс
15
Тилль
21
Бенси
16
Баррейро
17
Родригеш
9
Да Мота
Люксембург
Расстановка 5‑3‑2
Сборная Португалии одержала победу над командой Люксембурга в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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