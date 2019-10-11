Сборная Португалии одержала победу над командой Люксембурга в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Энергетика Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в Бурятии Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в ночь на 12 октября в поселке Саган-Нур в Бурятии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».

Гаджеты В Европе выходит смартфон Samsung Galaxy Note Вскоре смартфон Galaxy Note от южнокорейского производителя Samsung готовится к выходу на европейский рынок.

Шоу-бизнес Суд определил наследников имущества Юлии Началовой В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Гаджеты «Яндекс» представляет понимающую жесты умную колонку Компания «Яндекс» выпустит новую умную колонку. Станция «Мини» с голосовым помощником «Алисой» понимает не только слова, но и жесты.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Волейбол Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.

Шоу-бизнес Беременная Решетова ответила на вопрос о замужестве с Тимати Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков о том, узаконены ли их отношения с рэпером Тимати.

Происшествия В Екатеринбурге молодая мать пропала, поехав на встречу с покупателем машины В Екатеринбурге разыскивают молодую мать - женщина поехала на встречу с покупателем автомобиля и пропала.

Здоровье Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».