Лига чемпионов
РБКПортугалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась. Падение на седьмое место грозит России потерей одного места в евросезоне 2021–2022 годах.
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Португалия еще увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
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