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ТАСС СпортПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
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Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх
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Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
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BFM.ru 05:32
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Woman.ru вчера в 13:04
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РИА Новости 14:08
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года
Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.
Коммерсантъ 14:31
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.
Pravda.Ru 05:57
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
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Общество
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Клиенты «Сбербанка» в пятницу, 8 ноября, сообщают о сбоях в работе онлайн-сервиса банка.
REGNUM 09:55
Общество
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь вчера в 03:47
Происшествия
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Регион online вчера в 15:00
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РБК 09:05
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Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
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Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
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Происшествия
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Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
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В Калмыкии из бюджета похитили 4,9 млн рублей
«В результате незаконных действий ГУП и министерства похищены денежные средства в размере 4,9 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
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