Лига чемпионов
РБКПортугалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась. Падение на седьмое место грозит России потерей одного места в евросезоне 2021–2022 годах.
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Космос
«Вояджер 2» покинул Солнечную систему
XXII век 07:39
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
Общество
Москвичам пообещали «вишневую» зиму
Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Авто
В России Audi A6 и A7 получат новые моторы
В России Audi A6 и A7 оснастят новыми силовыми установками.
Vevby.ru 08:20
Общество
Васильева пообещала избавить учителей от лишней отчетности
Министр просвещения Ольга Васильева пообещала привлечь работать в российские школы молодых специалистов через снижение нагрузки по отчетности и увеличению гарантированной части зарплаты.
Коммерсантъ 05:10
Технологии
МТС создала устройство для наблюдения за сотрудниками
Устройства позволяют удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности и наблюдать за состоянием сотрудников во время работы, говорили компании.
Forbes 01:37
Авто
Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили вчера в 21:45
Политика
Украина отказалась выполнить главное условие России по газу
Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Общество
МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году
Министерство внутренних дел России предполагает, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.
RT на русском 07:20
Политика
Австрийскому полковнику предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ
Полковнику австрийской армии в отставке предъявлено обвинение по делу о шпионаже в пользу России.
BFM.ru 08:39
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Общество
Конор МакГрегор оправдал себя, сдав тест ДНК на отцовство
FightTime.ru 07:10
Происшествия
Нижегородские таксисты до смерти забили пассажира
Втроем мужчины до смерти забили пассажира.
DriveNN.ru 03:39
Политика
В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России
Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.
Газета.Ru 07:19
Хоккей
Александр Овечкин стал 39-м по очкам в НХЛ
Bookmaker-ratings.ru 00:28
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Космос
Ванга предсказала конец света от Нибиру
Конспирологи, посвящающие свое время и внимание исследованиям планеты Х, уверяют, что пророчица предсказывала появление инопланетян с Нибиру, хотя сам термин в ее словах не встречается.
Утро.ru 09:14
Гаджеты
Apple вернула многозадачность на iPhone и iPad
Компания Apple выпустила обновления мобильных операционных систем iOS и iPadOS для iPhone и iPad.
iXBT.com 07:26
Футбол
Смолов: Америка прекрасна для жизни – в плане условий, уровня безопасности
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал о своих путешествиях.
Чемпионат 09:41