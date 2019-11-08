Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась. Падение на седьмое место грозит России потерей одного места в евросезоне 2021–2022 годах.

Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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