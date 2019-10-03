Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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