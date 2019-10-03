Лига чемпионов
РБКПортугалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Неудачные выступления российских клубов в четверг в Лиге Европы привели к тому, что Португалия сократила отставание в таблице коэффициентов УЕФА. Суммарный коэффициент российских клубов в данный момент равен 43,549 балла, а португальские команды набрали 43,449 балла.
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Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Зенита»
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Рейтинг УЕФА: Португалия не сумела обойти Россию. Она сделает это через три недели
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Вернули праздник и увеличили отрыв от Португалии. «Зенит» победил «Бенфику» в матче ЛЧ
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Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
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Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
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В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
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На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%, сообщили СМИ
Американская компания Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на ее новый смартфон превзошел все ожидания, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Политика
Волкер и Сондланд готовили для Зеленского заявление по делу Байдена
Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для президента Владимира Зеленского заявление.
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Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России
Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.
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Футбол
Эмери назвал фантастической победу «Арсенала» над «Стандартом»
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Стандарда".
Газета.Ru вчера в 21:42
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Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
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Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
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Хоккей
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