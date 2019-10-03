Неудачные выступления российских клубов в четверг в Лиге Европы привели к тому, что Португалия сократила отставание в таблице коэффициентов УЕФА. Суммарный коэффициент российских клубов в данный момент равен 43,549 балла, а португальские команды набрали 43,449 балла.

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Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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