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Матч ТВМатч ТВПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
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Рейтинг УЕФА: Португалия убегает от России

Спорт-Экспрессвчера в 17:30

Возможность камбэка еще сохраняется. Таблица коэффициентов УЕФА

Спорт уик-эндвчера в 19:09

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

РБК03:31

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спортвчера в 17:20

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Матч ТВвчера в 18:18

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Sportbox.RUвчера в 18:18

Португалия еще увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ProstoProSportвчера в 23:50
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REGNUM вчера в 09:52
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Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
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В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Политика

Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению

Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Общество

В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний

В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий.
Российская газета 02:53
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
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Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Анастасии Заворотнюк выставили счет на 24 тыс. рублей за долги. Уведомление поступило от московской налоговой.
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Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Хоккей

«Спартак» и «Ак Барс» обменялись игроками

Sportbox.RU вчера в 08:36
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова опровергла слухи об ЭКО

В сети начали, как грибы после дождя, появились слухи о том, что семья пошла на ЭКО, чтобы на свет появился именно мальчик, о котором так мечтают звездные родители.
Вечерний курьер вчера в 14:16
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Фигурное катание

В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию

Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.
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Происшествия

От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги

Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
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Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 06 ноября в 07:17
Шоу-бизнес

Яна Рудковская назвала Диму Билана «космическим артистом»

Супруга Евгения Плющенко поделилась впечатлениями от выступления и назвала исполнителя «космическим артистом».
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Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Технологии

В Китае заявили о начале разработки сети 6G

В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК вчера в 14:00
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Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию

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Происшествия

В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

Российская газета 02:03
Происшествия

Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией

Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
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Армия и оружие

Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского

ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Авто

Новую Toyota RAV4 начали производить в России

На заводе марки в Санкт-Петербурге состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового, пятого поколения, сообщает «Автостат».
Профиль вчера в 02:52
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
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ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

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