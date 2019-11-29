Португалия занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Россия располагается на седьмой позиции с отставанием от конкурента в 2,033 балла. После победы «Зенита» в Лиге чемпионов в среду отрыв составлял 1,3 балла.

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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