Лига чемпионов

РБКРБКПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 27 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Португалия занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Россия располагается на седьмой позиции с отставанием от конкурента в 2,033 балла. После победы «Зенита» в Лиге чемпионов в среду отрыв составлял 1,3 балла.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Таблица коэффициентов. Лучшая неделя для России, но Португалия все равно отрывается

Матч ТВ02:38

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спортвчера в 18:15

ЦСКА самоуничтожился, в рейтинге УЕФА наступила беда, Эмери уволили в стиле Карреры

Спорт-Экспресс10:15

Россия не смогла приблизиться к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ruвчера в 18:01

Таблица коэффициентов УЕФА, рейтинг России

Чемпионат03:00

Победы «Зенита» и «Краснодара» не позволили России приблизиться к Португалии в рейтинге УЕФА

Sport24.ruвчера в 17:54

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

РБК00:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика

Медведев распорядился о создании российского аналога Википедии

5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.
Взгляд.ру 12:40
Политика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:43
Здоровье

Минздрав РТ: доступ в больницы открыт только со справкой от кори

Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
Вести Татарстан 01:52
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru вчера в 20:45
Общество

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола

Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Absolut TV вчера в 14:08
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

Наблюдатели от России смогут участвовать в заседании суда по MH17

Наблюдатели от России и других стран смогут принять участие в судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17.
Вечерняя Москва 11:31
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Газета.Ru вчера в 19:24
Культура

Ведущая сделала подтяжку груди с помощью скотча и рассмешила зрителей

Lenta.ru 12:50
Финансы

Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк

По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Красная весна 03:05
Биатлон

Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

Life.ru вчера в 15:55
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Происшествия

Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Cкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. Об этом сообщается на странице в Twitter столичной полиции.
Газета.Ru 11:45
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Футбол

Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать английский клуб.
Евро-футбол.ру 04:34
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб

Чемпионат 01:58
Происшествия

Главу ростовского Минздрава отправили под домашний арест

ТАСС 12:48
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Происшествия

В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
РИА Новости 06:02
Происшествия

Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Пристававший к пятикласснице в Сыктывкаре педофил беспрепятственно проник в школу, перед этим поговорив с охранником.
Вести.Ru 08:03
Происшествия

Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

Lenta.ru вчера в 11:52
Экономика

Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод

Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Деловая газета. Юг 02:04
Политика

Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении

На предвзятость телевидения Владимиру Путину пожаловались сразу несколько членов совета.
Московский Комсомолец 11:56
Армия и оружие

Командование ВВС Украины сообщило о намерениях использовать Бук-М1

ИА Новороссия 11:55
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 09:15
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Авто

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное