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Матч ТВМатч ТВПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
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Рейтинг УЕФА: Португалия убегает от России

Спорт-Экспрессвчера в 17:30

Возможность камбэка еще сохраняется. Таблица коэффициентов УЕФА

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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спортвчера в 17:20

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

РБК03:31

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Матч ТВвчера в 18:18

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Sportbox.RUвчера в 18:18

Португалия еще увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ProstoProSportвчера в 23:50
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Life.ru вчера в 07:35
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Газета.Ru 03:11
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РИА Новости вчера в 16:32
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После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек

Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
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Общество

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Лавров: Россия даст зеркальный ответ на действия США в отношении РСМД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени даст США зеркальный ответ, разработав ракеты средней и меньшей дальности.
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Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 14:44
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Коммерсантъ 00:37
Общество

Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
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Армия и оружие

Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском

Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
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Кремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО

Комментируя слова президента Франции о смерти мозга НАТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их правдивыми и отражающими суть.
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
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Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Экономика

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

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Известия 03:57
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Макрон назвал три сценария для развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
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«Нафтогаз» отказался урегулировать судебные споры с Газпромом

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.
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Технологии

В Китае начали разработку сетей 6G

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Общество

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В России 23 процента учителей являются пенсионерами, а 19 процентов — людьми предпенсионного возраста, лишь 5,9 процента педагогов в школах страны младше 29 лет, заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.
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Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

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Волочкова порекомендовала людям привести свои телеса в порядок

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В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
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