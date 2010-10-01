Лига чемпионов
Матч ТВПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
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Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости 21:31
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Хоккей
Олимпийская сборная России минимально уступила Германии
Олимпийская сборная России потерпела поражение в матче с Германией.
Матч ТВ 16:06
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО: Ракетным ударом Россия собирается поставить Украину на колени
По словам замсекретаря СНБО, Россия «может нанести удар высокоточными ракетами и не вводить войска».
Военное обозрение 21:57
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Футбол
«Александрия» вырвала ничью в матче Лиги Европы с «Сент-Этьеном»
Футболисты украинской "Александрии" дома сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 17:21
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 16:00
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Футбол
Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»
Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
Спорт-Экспресс 16:30
Общество
Махачкала стала самым пыльным городом России
Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.
Российская газета 12:59
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Космос
Эксперимент по имитации межпланетного полёта стартует в конце 2020 года
Ранее News.ru писал, что первый этап эксперимента SIRIUS продлился 17 суток и прошёл в ноябре 2017 года, во время второго этапа с марта по июль 2019 года шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.
News.ru вчера в 05:00
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
В Челябинской области организована проверка после выявления беременности у трех воспитанниц детского дома.
Российская газета вчера в 06:27
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
ТАСС 16:23
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости 14:48
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Экономика
Зауралью отказали в праве на получение тюменских денег
Тюменская область не сможет финансово помочь Зауралью, пока не будет принят соответствующий закон.
URA.Ru 04:22